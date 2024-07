Neomajna obstrukcija proti privatizaciji rojanskih jasli

Današnje zasedanje tržaškega občinskega sveta je po trajanju najbrž podrlo kak rekord, saj so zbrani svetniki šest ur in pol obravnavali samo en amandma, in sicer sedmega od 121 vloženih s strani opozicije in drugih k predlogu sklepa o privatizaciji vzgojno-izobraževalnih storitev oz. novih jasli v Rojanu. Okrog 16.30 so se lotili osmega amandmaja, po 19. uri pa je mestni svet na predlog Alberta Polacca (Naprej, Italija) glasoval za preložitev razprave o jaslih na september, ker je treba v juliju izglasovati vrsto nujnejših sklepov, vezanih na občinske finance. Nakar so svetniki zvečer nadaljevali z obravnavo drugih sklepov.

Da bo zasedanje dolgo, je bilo jasno že pred začetkom. Opozicija je svoje nasprotovanje sklepu izrazila s 110 amandmaji (devet jih je vložila koalicijska mestna svetnica Angela Brandi – Naprej, Italija) in na zasedanju zaigrala svoje edino orodje - vztrajno in pokončno obstrukcijo, da bi potrdila nasprotovanje javno-zasebnemu upravljanju jasli pod krinko pomanjkanja osebja oz. optimizacije javnih sredstev.

Obstrukcijsko strategijo so svetniki izrazili z besednim zavlačevanjem oz. kot je v njihovi pravici s številnimi desetminutnimi nagovori, katerim so dodajali postopkovna vprašanja in nekaj prekinitev seje, ki se je tokrat ravno zaradi zajetnega dnevnega reda začela ob 10. uri. Nadaljevali bomo, dokler bo to potrebno, so namignili skorajda vsi. »Sklep je slabo formuliran in tvegamo, da bi mestu oz. družinam samo škodil,« je med drugimi namignila tudi svetnica Valentina Repini (DS), ki je tako kot številni drugi koalicijskim kolegom ponudila izhod v sili, saj jih je povabila k zdravi pameti in torej k umiku sklepa in sodelovanju pri njegovem ponovnem snovanju in izboljšanju v korist potreb družin, zaposlenih vzgojiteljic in mesta.