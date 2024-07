Čez dober teden bo na območju tržaške občine začel veljati nov pravilnik za letne vrtove in vse druge gospodarske dejavnosti na javnih površinah. Sprememba občinskih predpisov izhaja iz novih smernic italijanskega ministrstva za kulturo, uradi pod vodstvom Micheleja Babudra, v tržaški mestni vladi pristojnega za urbanistiko in prostorsko politiko, so priložnost izkoristili tudi za nekatere druge popravke.

Ministrstvo za kulturo je novembra 2021 začelo sestavljati seznam poslopij izrednega pomena in območij okoli njih. Iz tega seznama izhaja torej pravna potreba po novem pravilniku tudi za Občino Trst, ki je nastal v sodelovanju z ministrstvom. Večino poslopij, ki jih je v Trstu evidentiralo ministrstvo, so občinski tehniki vključili v manjše območne načrte. Ti jasno zapovedujejo, kako lahko z javnim prostorom ravnajo bližnje gospodarske dejavnosti.

Prednost območnih načrtov je, da se upravitelji lokalov z njimi izognejo birokraciji ministrstva za kulturo. Če hoče gostinec postaviti nov letni vrt na pločniku, ki ima območni načrt, in je projekt letnega vrta skladen s tem, bo izdala dovoljenje kar občina. Brez teh načrtov, ki uživajo dejansko preventivno odobritev spomeniškega varstva in ministrstva, bi morali gostinci zaprositi slednje za dovoljenja, kar pomeni približno poldrugi mesec čakanja, je pojasnil tehnični vodja urada za prostorsko načrtovanje Eddi Dalla Betta.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.