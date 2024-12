Rezultati tržaškega pristanišča presegli pričakovanja

Število kontejnerjev in vlakov je v prvih enajstih mesecih šlo navzdol, naraslo pa je število potniških ladij. Kljub temu so enajstmesečni podatki poslovanja v tržaškem pristanišču dokaj dobri in so celo presegli načrtovane kazalnike poslovanja. Skupni pretovor je v prvih enajstih mesecih tega leta znašal 54.406.317 ton in se zvišal za 6,42 %. Krivulja se je navzgor obrnila zlasti zaradi tekočega tovora, nafte, na Siotovem terminalu so je pretovorili 37.664.654 ton, kar je skoraj 10 % več kot leto prej.

S temi podatki je postregla pristaniška uprava, ki v teh dneh pričakuje imenovanje novega predsednika. Do tega naj bi po napovedih ministra za infrastrukturo Mattea Salvinija, ki je pred dnevi obiskal Trst, prišlo do konca leta, ko bodo izbrali najprimernejšega kandidata. Pri tem mnogi upajo, da ne bo prišlo do političnega kadrovanja in da bodo pristojni upoštevali strokovna merila.

Izredni komisar Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Vittorio Torbianelli pa je v tej fazi poslovanje - ob upoštevanju problematičnih geopolitičnih in ekonomskih razmer – ocenil za pozitivno. Za izrednega komisarja so spodbudni podatki, ki v zadnjih mesecih zadevajo promet z ro-ro ladjami, zlasti na relaciji Trst-Turčija. Kot je še dejal, bodo črto pod letošnje leto lahko zares potegnili januarja, ko bodo imeli na mizi tudi podatke za letošnji december. Na podlagi enoletnega poslovanja si bodo (pod vodstvom novega predsednika) zastavili cilje za leto 2025, je dejal izredni komisar, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem pristaniškim delavcem.

