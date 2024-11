S filmom proti nasilju nad ženskami

Tudi letos bo Občina Dolina v sodelovanju s Centrom proti nasilju nad ženskami Goap iz Trsta ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, priredila srečanje za ozaveščanje o tej problematiki.

V občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu bodo že jutri ob 20. uri predvajali film C’è ancora domani, dramski celovečerec iz leta 2023, ki ga je režirala Paola Cortellesi. Filmska uspešnica se dogaja v Italiji po koncu druge svetovne vojne in obravnava nasilje nad ženskami znotraj rimske družine in poudarja pomembnost idealov in želja, za katera so se ženske borile. Dogodek bo obogatil umetniški nastop Dekliške vokalne skupina Primorsko iz Mačkolj, ki jo sestavljajo mlade ženske.

Predvajanje filma je del projekta Vzgoja o spoštovanju, ki ga promovirata Občina Dolina in Center Goap s prispevkom Dežele FJK. Projekt si prizadeva osveščati mlade med 16. in 25. letom o nasilju nad ženskami z izobraževanjem, ki spodbuja kulturo spoštovanja, enakopravnosti in zavedanja medsebojnih odnosov. V sklopu projekta bodo štiri interaktivna srečanja v občinski knjižnici, ki jih bosta vodili sodelavki Goapa Giorgia Tamburini in Nermeen Hamza.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami bodo v vrtu srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini postavili rdečo klop. Učenci bodo spoznali pomen klopi, spoštovanja in enakosti. Od danes do 25. novembra bo pročelje občinske stavbe simbolično osvetljeno v rdeči barvi.