Slovenija ima talent s tržaško violinistko in harmonikarjema

Na odru priljubljene oddaje televizijske mreže Pop TV Slovenija ima talent so v nedeljo v živo nastopili tudi trije mladi tržaški Slovenci. Violinistka Vera Struman, harmonikarka Ingrid Peric in harmonikar Imad Saletović so ob violini Mihaele Peca in harmoniki Aljaža Mauriča spremljali polfinalni pevski nastop Manuela Perhavca iz Sežane, ki je navdušil s pesmijo Besame Mucho in se uvrstil v finale (na sporedu na Pop TV 22. decembra).

Peterica se že dobro pozna, saj z Manuelom in drugimi glasbeniki v širši zasedbi sodeluje v harmonikarskem orkestru, ki ga pri glasbenem društvu InMusic s sedežem v Sežani vodi Mikela Uršič.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.