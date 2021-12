Štipendije za študente

Sklad Dorče Sardoč bo tudi letos podprl zaslužne študente. Na osnovi predloženih prošenj za šolsko leto 2021/2022 je namreč dodelil štipendije, ki jih bodo slovesno podelili v petek na občini v Doberdobu s pričetkom ob 17. uri.

Med univerzitetnimi študenti prve in druge stopnje bodo štipendijo v višini 2000 evrov prejeli Mattia Milanese (študent na Fakulteti za zobozdravstvo Univerze v Trstu), Sanja Sossi (študentka na Medicinski fakulteti v Trstu), Paloma Pertot (študentka na študijskem programu Vizualna umetnost Univerze IUAV v Benetkah) in Ivana Fajt (študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani). Štipendijo za podiplomski študij pa prejme Daniel Doz, ki je vpisan v tretji letnik doktorskega študija »Edukacijske vede« na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Doz je diplomiral iz matematike na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Trstu ter nato nadaljeval in s pohvalo zaključil magistrski študij iz matematike na Univerzi v Trstu, na Oddelku za matematiko in geoznanosti.

Upravni odbor Sklada Dorče Sardoč se v tiskovnem sporočilu zahvaljuje 228 davčnim zavezancem, ki so s prispevkom petih tisočink prispevali v fond za štipendije, ter Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za dodeljen prispevek.