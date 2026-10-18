»Trst obožujem, a o njem ne bom napisala knjige«

Novinarka in pisateljica Vesna Milek je na petkovem srečanju v Narodni in študijski knjižnici (NŠK) večkrat ponovila, da obožuje Trst in da se vanj redno vrača. Knjige o njem pa ne bo napisala, je odgovorila na zbodljaj voditeljice pogovora Antje Gruden. Razloga sta dva: slabo poznavanje italijanščine in že veliko število del, ki so posvečena mestu.

Sicer pa je večer z izstopajočim peresom Dela, Nedela in Sobotne priloge poleg Trsta zajel kopico drugih tem. Milek je znana zlasti po svojih časopisnih intervjujih, že dober mesec pa lahko na prvem programu TV Slovenije gledamo njeno pogovorno oddajo Kaj ima ljubezen s tem?. Novinarka in pisateljica je pojasnila, da pri vodenju intervjujev »ni dobra«, se pa zna pogovarjati. Resnemu intervjuju s politikom naj zato ne bi bila kos, priznala pa je, da jo srečanja z ustvarjalci, umetniki in ljudmi iz zabavne industrije veselijo, saj ti – za razliko od politikov – znajo sprožiti valovanje množic.

Pri pisanju novinarskih besedil, ki ne sodijo v žanr intervjuja, se pogosto zateka k navajanju besed drugih, to pa ker čuti, da mora »citirati čim več ljudi, ki so nekaj vedeli že pred mano«. A ta pristop ni posledica pomanjkanja lastnih stališč. Zlasti po lanskem obisku Palestine je začutila potrebo, da se novinarji izpostavijo. »Mislila sem, da sem apolitična, a vse je politika,« je povzela svoje spoznanje po poti na Bližnji vzhod. Zato Milek odločno obsoja politiko izraelske vlade in njenih zaveznic ter se ji zdi primerno to povedati na glas. Razlog je preprost in ga je v zadnjem pogovoru za oddajo na TV Slovenija nazorno prikazala Severina: zakaj bi bil greh povedati, da si ne želimo ubijanja otrok, žen in njihovih možev?

V novinarskem poklicu so zapleti, razne obveznosti in roki za oddajo prispevkov zmeraj na preži, a kljub temu je Milek v zadnjih treh letih izdala dve knjigi. V obeh kot glavna junakinja nastopa egipčanska vladarica Kleopatra, ki je že pred mnogimi leti očarala Delovo novinarko in jo motivirala, da skoraj 25 let po prvencu Kalipso (2002) spet izda leposlovno delo. Medtem so sicer izšli še roman Če, biografija Borisa Cavazze ter zbirke intervjujev in pariških zgodb.