Tržaški sodniki in tožilci protestno zapustili veliko dvorano univerze

Velik del tržaških sodnikov in tožilcev je danes protestno zapustil veliko dvorano tržaške univerze, v kateri je potekalo odprtje sodnega leta. Med odhodom iz dvorane so sodniki in tožilci v rokah držali Ustavo Republike Italije. S to gesto so izrazili nasprotovanje napovedani ustavni reformi, ki jo je predlagala vlada Giorgie Meloni oziroma pravosodni minister Nordio.

Protestniki, ki so sedeli med publiko v dvorani, so dvorano zapustili, ko je spregovoril Ettore Sala, predstavnik pravosodnega ministrstva. Sodniki in tožilci so se postavili v kolono in odkorakali iz dvorane z ustavo v rokah. Ne le v Trstu, sodniki in tožilci so protestirali po vsej Italiji. Kot je povedal Matteo Carlisi, tržaški predsednik Italijanskega združenja sodnikov in tožilcev (ANM), so se v Trstu odzvali pozivu državnega vodstva krovne organizacije ANM. »Pri ANM smo želeli s to gesto opozoriti, da si želi vlada z ustavno reformo podrediti tretjo vejo oblasti,« je pojasnil Carlisi. »Če bo reforma sprejeta, bomo dobili pravosodni sistem, ki bo močen do šibkih in šibek do nosilcev moči. To pa ni skladno z ustavo, ki zapoveduje, da so vsi enaki pred zakonom«.