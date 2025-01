V trčenju na Cesti za Bazovico dve osebi poškodovani

Na Cesti za Bazovico sta okrog 16.15 v križišču z Ulico Damiano Chiesa trčila dva avtomobila, pri čemer sta se dve osebi poškodovali. Gre za 70-letnika in 50-letnika, ki so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Avtomobila, fiat 600 in fiat punto, sta po trčenju obtičala sredi cestišča, fiat punto je odbilo še v zabojnik za smeti. Za fiatom 600 je bilo na cestišču opaziti daljšo sled zaviranja. Med vzroki nesreče naj bi bili izsiljena prednost in povečana hitrost. Na omenjenem odseku je najvišja dovoljena hitrost 30 kilometrov na uro.

Nastala je tudi večja gmotna škoda. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, lokalni policisti in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče.

Cesto za Bazovico so prehodno zaprli za promet.