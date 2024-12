Za delovanje tržaškega občinskega sveta več kot pol milijona evrov

Tržaški mestni svet je letos za delovanje porabil 503 tisoč evrov, skoraj 20 tisoč evrov več kot lani. Mestni svetniki imajo sicer za delovanje na razpolago 587 tisoč evrov, a to vsoto bi porabili le v primeru, če bi bili vsi vedno prisotni. Sklicanih je bilo 28 sej mestnega sveta, pet več kot lani, in 137 sestankov svetniških odborov (tako kot lani). Sestanki teh so bili letos v povprečju daljši kot lani. Najpomembnejši sklep, ki so ga mestni svetniki odobrili v tem letu, je tisti, ki zadeva urbano regeneracijo Starega pristanišča v javno-zasebnem partnerstvu.

S temi številkami je na včerajšnji novinarski konferenci ob koncu leta postregel predsednik občinskega sveta Francesco Panteca, ki je vodil vse seje in niti ene ni prepustil podpredsednici Lauri Famulari (DS). Z opravljenim delom je izredno zadovoljen, mestne svetnike je pohvalil, čeprav je bilo na nekaterih sejah zelo vroče. Spomnimo, da je levosredinska opozicija na eni od sej celo zahtevala odstop Pantece, povod za to zahtevo pa je bilo njegovo glasovanje namesto župana Roberta Dipiazze.

»Z letošnjim delom sem zelo zadovoljen, saj smo delali več kot lani in v fokus postavili veliko več pomembnih dokumentov. Tudi seje so bile v povprečju za pol ure daljše,« je dejal predsednik, ki ni znal povedati, kateri mestni svetniki so bili največ odsotni. Diplomatsko je odgovoril, da so bili vsi odsotni upravičeno, v glavnem zaradi bolezni ali službenih obveznosti.

V nadaljevanju je povedal, da so odobrili 64 sklepov, tri več kot lani. Vloženih je bilo 84 svetniških predlogov, a ti nikoli niso bili prioriteta Dipiazzove mestne uprave, saj je seznam predlogov zelo dolg: od nastopa te mestne vlade do konca tega leta se je nabralo kar 174 predlogov, skoraj vsi prihajajo iz vrst levosredinske opozicije.

Za predsednika občinskega sveta so bili mestni svetniki zelo uglašeni, saj so izglasovali nov pravilnik za uporabo videonadzornih kamer, dogovor, ki zadeva ureditev parkirišča v Ul. Gioia, spremembo prostorskega načrta glede akustične opredelitve, nov pravilnik glede uporabe javnih površin, odobrili so tudi nove plačilne postavke za mestne svetnike in predsednika občinskega sveta. Če so letos mestni svetniki računali na približno 1200 evrov bruto plače, bodo prihodnje leto bogatejši za nekaj sto evrov (bruto znesek naj bi se vrtel okoli 1600 evrov).

Panteca je spomnil tudi, da so v iztekajočem se letu podelili tudi tri častna meščanstva. To so prejeli brigada Sassari, deželno poveljstvo finančne policije in alpinska brigada Julia: mestni svet je organiziral tudi dva koncerta: enega ob 70-letnici vrnitvi Trsta Italiji in enega pred dnevi, ko so počastili božič.