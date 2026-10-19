Za pravice prostitutk na novem sedežu

Od začetka svojega delovanja pred 25 leti je Odbor za pravice prostitutk v Trstu s projektom Stella Polare ponudil pomoč več kot 500 ženskam, žrtvam trgovine z ljudmi. Samo v zadnjih desetih mesecih so identificirali 126 potencialnih žrtev, fenomen trgovine z ljudmi in izkoriščanja pri delu narašča, je opozorila koordinatorka projekta Stella Polare Hermine Gbedo na današnjem odprtju nove izpostave za izvajanje projekta na Trgu Tor Cucherna. Postopoma se je delovanje odbora premaknilo z ulice, večjo pozornost trenutno posvečajo ženskam iz Nepala in drugih azijskih držav, ki po balkanski poti z željo po boljšem življenju prispejo v Trst, pri tem pa postanejo žrtve izkoriščanja pri delu, predvsem v državah vzhodne Evrope in na Bližnjem vzhodu, je povedala Gbedo.

Nove prostore si je včeraj ogledal tržaški občinski odbornik za socialno politiko Massimo Tognolli, odprtja so se udeležili tudi predsednica Odbora za pravice prostitutk Pia Covre, docentka na Univerzi v Trstu Roberta Altin in nekateri predstavniki Asugija. Covre je poudarila, da se večina zgodb, s katerimi se srečujejo v sklopu projekta Stella Polare, zaključi s pozitivnim izidom. Altin je spomnila, da je mreženje med različnimi ustanovami še kako pomembno, ko gre za obravnavo pogosto nevidnega fenomena izkoriščanja ljudi in novodobnega suženjstva.