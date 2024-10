Za začetek niza SeaYou@Barcolana 56 krajevne dobrote in bik v peki

Sea You se prvič seli na zemljo. Združenje, ki se zavzema za gojenje stikov med Krasom in morjem, prireja v sodelovanju s partnerji niz dogodkov, ki bodo prvič s tolikšno razsežnostjo in kopensko prisotnostjo spremljali Barcolano.

Niz se bo pričel že jutri (sobota), celoten program pa so predstavili danes na novem sedežu JK Čupa na jubilejni dan. Kot je uvodoma povedala predsednica Nada Čok, so namreč temeljni kamen novih društvenih prostorov postavili na današnji dan pred tremi leti. Poleg nje so nastopili tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, predsednik Barcolane Mitja Gialuz ter Franc Fabec, ki je včeraj imel dvojno vlogo predsednika Kmečke zveze in predstavnika skupine Sea You.

Niz SeaYou@Barcolana 56 se bo torej začel jutri. Od 14. ure bodo tukajšnji pridelovalci stregli krajevne dobrote na stojnicah v Sesljanskem zalivu. Od 17. ure pa bo na isti lokaciji Vaška skupnost Praprot stregla bika v peki. Premer pokrova peke znaša skoraj dva metra in bo tehtal od 300 do 400 kilogramov, je obljubil Fabec. Bik bo (pokojni) kraški primerek iz etične reje, v tiskovnem sporočilu so zapisali, da bi peka »bila skoraj za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov«.

Od torka se bodo dogodki selili tudi na morje.