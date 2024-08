V slabem mesecu dni so aktivisti odbora Skupaj za sv. Jakob in solidarnostne mreže Campo libero zbrali 1159 podpisov proti spremembi prostorskega načrta, ki je pogoj za postavitev športne dvorane na območju nekdanje gostilna Pavan v Ul. Frausin. Pobudniki peticije so zbrane podpise in seznam opomb včeraj dopoldne izročili pristojnim občinskim uradom. Ti bodo v prihodnjih tednih ocenili, ali so opombe verodostojne ali ne. V primeru, da jih bodo vzeli v poštev, bodo o njih lahko debatirali najprej v rajonskem svetu za Sv. Jakob in Staro mitnico, nato v pristojni občinski komisiji, na koncu pa še v občinskem svetu.

To je sporočil Paolo Radivo, član odbora Skupaj za sv. Jakob, ki je predstavnikom medijev razložil, zakaj pozivajo občinski svet, naj ne odobri 15. spremembe prostorskega načrta. »Če bodo to storili, bodo območje, na katerem je še pred nedavnim stala nekdanja gostilna Pavan, deklasirali iz okoljsko dragocenega mestnega središča v območje za šport in prireditve na prostem. S tem dejanjem bodo tudi legitimirali že izvedeno rušenje objekta iz 19. stoletja in posek petih zdravih dreves,« je izpostavil Radivo. S spremembo prostorskega načrta bodo odločevalci imeli tudi proste roke za zgraditev športnega objekta velikih dimenzij, od katerega koristi ne bi imeli izključno stanovalci Sv. Jakoba, ampak vsi občani. Radivo je spomnil tudi, da bi z izglasovanjem te spremembe legitimirali zasebno koncesijo za upravljanje telovadnic.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.