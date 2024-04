21. Zlata grla

Skoraj 500 mladih pevcev je v soboto, 13. aprila, napolnilo dvorano in hodnike Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer je potekala 21. revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata grla. Pevski praznik, ki ga organizira Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice, se je uradno začel že v petek s Koncertom zlatih, medtem ko sta bila v soboto na vrsti tekmovalni koncert ter revija, na katerih je skupno nastopilo 17 zborov iz Slovenije in Italije.