Poletni pustni sprevod je v soboto poživil gradeško mestno središče. Pisane povorke, ki se jo je ogledalo preko deset tisoč ljudi, se je udeležilo skupno enajst vozov in dvanajst skupin. Med udeleženci so bili tudi pustarji iz Doberdoba, Trebč, Sovodenj, Štandreža, Šempetra, Štmavra, Števerjan, Medjevasi-Štivana, z Opčin in Poljan.