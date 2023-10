55. Barcolano, ki je potekala ob zelo šibkih termičnih vetrovih in so jo zato organizatorji skrajšali na prvo bojo pri Miljah, je zmagala Arca Furia Benussija, druga je bila jadrnica Prosecco Doc Shockwave z Mitjo Kosmino na krmilu in tretja slovenska jadrnica Way of Life. Odlično sedmo mesto je osvojila Barraonda, jadrnica, ki nosi zastavo EPK Go! 2025. Sončno in za ta čas zelo toplo vreme je v Trst privabilo velike množice turistov, ki so uživali ob izjemnem jadralnem prazniku.