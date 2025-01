Borov Festival minibasketa vsestransko uspel

V soboto je v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja v Trstu potekal mednarodni Festival minibasketa. Turnir za dečke in deklice letnikov 2015 in mlajše je organiziral Amaterski košarkarski klub Bor pod pokroviteljstvom ZSŠDI. Poleg domače ekipe so nastopili še nabrežinski Sokol, tržaška Azzurra in ORA Basket ter gostje iz Slovenije KK Izola in KD Postojna. Zjutraj so bile na vrsti tekme skupinskega dela, popoldne pa finalne tekme za končno razvrstitev. Prvo mesto je osvojila Izola, ki je v finalu ugnala Azzurro, tretji je bil Bor, četrta Postojna, peta ORA Basket, šesti pa Sokol. Vsaka ekipa je odigrala po tri tekme, na igrišču se je zvrstilo okoli 80 otrok. S festivalom minikošarke se je začel niz dogodkov ob 60-letnici košarke pri Boru.