Pevski in likovni poklon briški kulturi in ljudem

Briška kultura, zgodovina, ljudje: to so bili protagonisti uspelega dogodka, ki je v soboto, 29. marca, v dvorani Kulturnega doma na Bukovju v Števerjanu povezal čezmejno briško območje. Briško bogastvo in njegove odtenke so prikazali zbori z ubranim petjem in umetniki s slikarskimi in fotografskimi utrinki. Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom Občine Števerjan in Občine Brda.

Kulturni dogodek oz. kulturni flash mob je nosil naslov GO! Brda 2025: Valovanje not in podob v brezmejnih Brdih. Potekal naj bi na mejnem prehodu na Valerišču, žal pa vreme organizatorjem ni bilo naklonjeno. Dogajanje se je zato premaknilo na Bukovje, kjer se ga je udeležilo veliko ljudi.

Predstavile so se Vokalna skupina Majnice iz Medane in nato še VS Briške trcinke iz društva Briški grič. V zaključnem delu sta nastopila še Mopz Ludvik Zorzut iz Medane ter Mepz F. B. Sedej iz Števerjana.