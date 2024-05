Maskota Lipko spet obiskal Stadion 1. maja

Maskota slovenskega EuroBasketa 2017, priljubljeni Lipko je v ponedeljek zjutraj ponovno obiskal Stadion 1. maja. Amaterski košarkarski klub Bor je namreč, tako kot lani v tem času, gostil projekt Igriva košarka v organizaciji Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Pobude Koš in šola se je udeležilo približno 120 učenk in učencev prvih dveh razredov mestnih osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom. Prisotni so bili tudi malčki iz otroškega vrtca v Lonjerju. Ekipa KZS je v sodelovanju z Borovimi trenerji in odborniki pripravila vrsto aktivnosti, ki so potekale v znamenju zabave in veselja.