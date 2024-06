Na igrišču so prikazali borbenost, napredek in veselje do igre

V sredo, 29. maja, je v športni dvorani na Rouni pri Briščikih potekala vsakoletna Trofeja ZSŠDI v minibasketu, ki je bil tokrat namenjena deklicam in dečkom letnikov 2013 in 2014. Na igrišču so se zvrstili Bor/Breg, Dom, Športna šola Polet/Kontovel in Sokol, ki je sicer nastopil z mlajšo postavo. Vsaka ekipa se je pomerila z vsako, tekme pa so trajale dva polčasa po 6 minut (točkovanje: osvojen polčas 3 točke, izenačen 2, izgubljen 1). Končne lestvice ni bilo. Tekme je s tribun spremljalo številno občinstvo, med katerim so bili seveda najštevilčnejši starši otrok. Minikošarkarji vseh ekip so na igrišču prikazali borbeno igro, predvsem pa znaten napredek in veliko veselje do igre. Na koncu je načelnik košarkarske komisije ZSŠDI Andrej Vremec vsako ekipo nagradil z vrečo novih žog.