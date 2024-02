Na Miljskem pustu prvič slavili Mandrioi

Zmago so si v nedeljo na 70. Miljskem pustu z domišljijskimi gorami prislužili letos člani pustne skupine Mandrioi (Montagna... tra leggenda e fantasia). Podobno kot Kraški pust, so tudi miljskega preložili za teden dni. Vreme je bilo dopoldan sicer sivo in vlažno, tik pred štartom je padlo tudi nekaj kapljic, vendar jih je pustno veselo razpoloženje kaj kmalu spodilo. Ob ulicah so se počasi začeli zbirati radovedneži, da bi z aplavzi nagradili skrbno izdelane vozove – kar 24 jih je nastopilo – in vse maškare (teh je bilo letos kar dva tisoč) ki so skakljale okrog njih.