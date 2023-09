Počastili štiri bazoviške junake

Sončno vreme je v nedeljo, 10. septembra, privabilo na bazovsko gmajno več kot 300 udeležencev spominskega pohoda in mnoge druge ljudi, ki so želeli počastiti Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Prišel je vrh slovenske diplomacije v Italiji z veleposlanikom v Rimu Matjažem Longarjem in generalnim konzulom Gregorjem Šucem, slovenska senatorka Tatjana Rojc in deželni svetnik Marko Pisani, župani ali predstavniki tržaških občin, tržaški škof Henrik Trevisi.

Slavnostna govornika sta bila predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte in Livio Isaak Sirovich, eden številnih tržaških Italijanov, ki tudi zaradi italijanskega šolskega sistema in lokalnega italijanskega dnevnika dolgo niso vedeli za obstoj tržaških Slovencev. In požel dolg aplavz.

Kulturni spored so sooblikovali združeni moški pevski zbor iz Trsta pod vodstvom Bogdana Kralja, Pihalni orkester Ricmanje (kapelnik Aljoša Tavčar) ter igralca Patrizia Jurinčič in Ilija Ota, ki sta prebrala tudi nekaj pesmi Iga Grudna na taboriščno in vojno tematiko.