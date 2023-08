Popoldan z lokalnimi policisti

Kako poteka delo lokalnih policistov? Novinar Primorskega dnevnika Martin Poljsak in fotograf Damjan Balbi sta z njimi preživela popoldan.

»Veliko je vročekrvnežev, ki brcajo in udarjajo s pestmi« je v garaži glavne postaje lokalne policije v Ulici Revoltella razložil namestnik inšpektorja Roberto Genardi in razkazal orodje za pasom: pendrek, sprej, lisice, zaščitne usnjene rokavice, po novem še pištola znamke Glock in šaržer nabojev. Največkrat pa pri reševanju konfliktnih situacij zadostuje le beseda, mirna in preudarna.