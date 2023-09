Sobota na Slofestu

Na Slofestu se je tudi v soboto, 16. 9., zvrstilo več dogodkov, ki so privabili številne obiskovalce. Na sporedu so bili med drugim vodeni ogled evangeličansko-luteranske cerkve, dialog med Diegom Fusarom in Jernejem Ščekom, Sprehod z Žigo in Isabello, predavanje Marte Ivašič o dogajanju v Trstu pred 500 leti, Kriminalmania, vodeni ogled slovenskega Trsta, Mladinski popoldan, predstavitev zbirke Rezijanske pravljice, voden ogled po sledeh grško-pravoslavne skupnosti, pogovor s slovenskimi športniki, ki so tekmovali za italijansko državno reprezentanco, zborovski nastopi in še mnogo drugega.