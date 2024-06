V Zgoniku zaživela 59. razstava vin

Letošnja, že 59. razstava vin, ki jo ob občinskem prazniku v Zgoniku prireja SKD Rdeča zvezda, poteka v znamenju barv in vezenin unikatnih narodnih noš, ki bodo do jutrišnjega zaključka praznika krasile občinsko dvorano. Pa tudi mreženja in prijateljevanja z gosti iz drugih krajev, kjer sta vinarstvo in kmetijstvo nasploh ravno tako cenjeni in razviti panogi. Zgonik sta v petek, 31. maja, ob uradnem odprtju praznika obiskala župan Občine Montalcino in senator Silvio Franceschelli, eden izmed ustanoviteljev združenja Mesta vina, h kateremu je lani pristopila tudi zgoniška občina. Razstava Ženska duša v barvi in vezenini je nastala v okviru istoimenskega projekta, s katerim si pri SKD Rdeča zvezda prizadevajo za popis starejših narodnih noš in ustvarjanje vsem dostopnega spletnega arhiva. Ena izmed delavnic, vključenih v projekt, pa se je ravnokar zaključila na osnovni šoli 1. maj 1945 v Zgoniku, kjer so se učenci udeležili delavnic kleklanja pod vodstvom Alenke Križmančič. Tudi njihovi izdelki so v občinski dvorani na ogled.