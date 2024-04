Vokalna eksplozija v Gropadi in Trstu

Kulturno društvo Anakrousis je v soboto, 13. in v nedeljo 14. aprila, organiziralo festival Vokalna eksplozija. Nedeljsko popoldne je bilo v znamenju lokalnih zborov, včlanjenih v zvezi USCI in ZSKD. Nastopili so najmlajši člani društva organizatorja Anakrousis Young, pevke DVS Primorsko pod vodstvom Aleksandre Pertot in Jacobus Gallus z Markom Sancinom, zbor Tacer non posso, trenutni licejski zbor pod vodstvom Francesca Calandre, zbor Oberdan Senior z zborom Sine Tempore, oktet Anakrousis Project pod vodstvom Lore Pavletić ter vsi udeleženci delavnice pod vodstvom Clare Wheeler.