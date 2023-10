Trst se mrzlično pripravlja na nedeljsko 55. Barcolano. Na nabrežju je vse živo, turisti in domačini so preplavili mesto, na morju pa posadke preverjajo jadralne pogoje. Šibka burja, ki je pihala še v petek, je v soboto ponehala in so bili vetrovi zelo šibki. Ob Barcolani se vrstijo številne pobude in je bilo na sporedu več spremljevalnih dogodkov.