Na Sokolovem igrišču v Nabrežini je v četrtek, 31. avgust, potekal dobrodelni koncert za prebivalce poplavljenih območij v Sloveniji Z ljubeznijo v srcu, Kras pomaga. Nastopile so glasbene skupine Šorpreže, Grešni kozli, Tri prašički, Kraški ovčarji, Matija in Veronica, Freakwaves, Kraški muzikanti, High Skull, Rujni muzikanti, The Maff, Blue Krass, Ovce in Nebojsega. Udeželba je bila odlična.