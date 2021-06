Basaglieva revolucija v virtualni razstavi

Z virtualnimi vsebinami bodo spoznavali figuri Franca Basaglie in njegove žene France Ongaro, ki sta z »revolucijo norcev« v Gorici odprla pot vključevanja »drugorazrednih« državljanov. D3 - Diritti al cubo je naslov nove virtualne razstave Fundacije Goriške hranilnice ter Fundacije Franca e Franco Basaglia, ki so jo predstavili v soboto v goriškem Kinemaxu. Na predstavitvi so spregovorili predsednica Fundacije Goriške hranilnice Roberta Demartin, nekdanji vodja goriškega centra za duševno zdravje Franco Perazza ter Basaglieva hči Alberta, ki je s Perazzo tudi kustosinja razstave. Udeležence je nagovoril tudi predsednik združenja fundacij in hranilnic ACRI Francesco Profumo.

Virtualna razstava, ki jo je sestavilo podjetje IKON Digital Farm, rekonstruira v treh dimenzijah razstavne prostore Fundacije Goriške hranilnice v Gosposki ulici. Grafični oblikovalci podjetja Mumble Sas so prostore grafično opremili z virtualnimi razstavnimi vsebinami, za katere sta poskrbela Alberta Basaglia in Franco Perazza s pomočjo zgodovinarke Lucie Pillon. Preko računalnika na spletni strani www.dirittialcubo.it ali s pomočjo projektorjev virtualne realnosti, ki jih nudi Fundacija, se lahko obiskovalec virtualno sprehodi po prostorih, kot bi obiskal »navadno« razstavo. Potopitvena izkušnja omogoči gledalcu, da se spusti v ključne trenutke Basaglievega delovanja na Goriškem, ki je leta 1978 privedel do zakona št. 180, s katerim je prišlo do zaprtja psihiatričnih bolnišnic.Razstava se razvija v štirih virtualnih sobah, kjer so na ogled slike, videoposnetki, dokumentarci ter zvočni posnetki odlomkov iz zapisov Franca in France Basaglia, ki jih bere igralka Ottavia Piccolo.