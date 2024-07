Čas za nov dvoboj med Merkeduci in Grediščani

S predajo pokala na doberdobski občini ob prisotnosti župana Petra Ferfoglie se je včeraj začelo praznično dogajanje, ki bo doseglo svoj vrhunec z jutrišnjo nogometno tekmo med Merkeduci in Grediščani.

Danes, 26. julija, ob 19. uri se bodo prebivalci obeh predelov Doberdoba zbrali v občinskem parku, kjer bo skupna večerja. V prejšnjih letih so se Merkeduci in Grediščani zbirali ločeno, letos so se odločili za skupno druženje, ki bo seveda potekalo v znamenju dobre volje. Ob 21. uri bo na sporedu ženski in moški dvoboj v »cukenju štrika«, ki vsako leto postreže s kančkom zdrave tekmovalnosti in seveda tudi zabave. Jutri, 27. julija, bodo poskrbeli za najmlajše, saj bo z začetkom ob 16.30 na sporedu otroški Živ žav v organizaciji društva Dob in Združenja staršev Doberdob. Ob 18.30 bo na nogometnem igrišču tekma med Merkeduci in Grediščani. Lani so dvoboj zmagali Merkeduci, tako da je bil pokal zatem celo leto na ogled v gostilni Pri Andreju. Po nogometni tekmi se bodo igralci in navijači odpravili v občinski park, kjer bo od 21. ure dalje glasba z didžejem.

Praznično vzdušje se bo nadaljevalo še v nedeljo, 28. julija, ko bo ob 19. uri v občinskem parku turnir v briškoli. Sledila bosta ples s skupino Happy Day in ob 23. uri tombola.