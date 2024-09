Med Gorico in Novo Gorico poteka čezmejni shod v podporo Palestini. Udeleženci so se sredi popoldneva zbrali na Travniku, od koder so se v sprevodu odpravili do novogoriškega Bevkovega trga, kjer se bo pod večer manifestacija zaključila. Shod skupaj organizirajo Casa del popolo-Ljuski Dom Gorica, Fronte della gioventù comunista, ANPI-VZPI Podgora, Salaam Ragazzi dell’Olivo iz Trsta in Gibanje za pravice Palestincev, sicer je manifestacijo podprlo že drugih petdeset ustanov in društev.

Pred začetkom sprevoda je v italijanščini in slovenščini udeležence nagovorila Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev, ki je spomnila, da je bilo od začetka izraelskega uničevanja Gaze pred enim letom pobitih več kot 40.000 Palestincev in Palestink, skoraj 100.000 je bilo ranjenih, na tisoče pohabljenih in osirotelih otrok. In odziv vlad republik Italije in Slovenije? Nada Pretnar je opozorila, da proti Izraelu ni bil sprejet niti en ukrep.