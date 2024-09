Letos, ko praznujemo 70. obletnico Evropske kulturne konvencije in 75. obletnico obstoja Sveta Evrope, se Slovenija pridružuje skupni evropski temi Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav. Ob tej priložnosti bo še posebej slovesno v Novi Gorici, ki jo bodo v prihodnjih dneh omrežili 34. Dnevi evropske kulturne dediščine in 12. Teden kulturne dediščine.

Preko 400 dogodkov

Prireditvi se začenjata v sredo, 25. septembra, z bogatim celodnevnim programom, uradna slovesnost pa bo v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici ob 17. uri, na katerem bodo spregovorili pater Niko Žvokelj, župan Samo Turel, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, državni sekretar Ministrstva za kulturo mag. Marko Rusjan in dr. Aleš Musar. Številni dogodki bodo v mestu potekali vse do 12. oktobra. Od 28. septembra se bo na temo Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo več kot 400 dogodkov. Častna pokroviteljica obeh prireditev je dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Novogoriški župan Samo Turel izpostavil pomen kulturne dediščine, ki predstavlja bogastvo slovenske kulture in obenem izjemno priložnost za promocijo. »Naše goriško območje je v določenem pogledu posebno, saj je prepleteno s čezmejnimi vplivi, kar se nedvomno odraža tudi v umetnosti in kulturnih značilnostih,« je med drugim povedal in izpostavil pridobljen status spomenika državnega pomena za samostan Kostanjevica. Zanj so si prizadevali skupaj z novogoriško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Goriškim muzejem. Ernesta Drole, vodja novogoriške Območne enote ZVKDS, je dodala, da je bilo na Kostanjevici nadgrajeno večletno delo konservatorjev. »Prenova cerkve poteka od leta 2017, po vsakem sklopu smo pripravili predstavitev za lokalno skupnost. Hkrati so potekala poglobljena raziskovanja nastanka in razvoja spomenika, popularizacija in končno vrednotenje spomenika za pripravo predloga odloka,« je orisala.

»V naših srcih je velika hvaležnost. Pomembno je sodelovanje in odgovornost vseh strani ter želja, da je vse narejeno najbolje in strokovno,« pa je dejal pater Niko Žvokelj iz Frančiškanskega samostana Kostanjevica, kjer se veselijo novega statusa. »Pripravljamo dogodek za najširšo javnost, saj bi radi delili z vsemi to navdušenje ob pridobitvi statusa kulturnega spomenika državnega pomena, ki bo na Kostanjevici v soboto, 28. septembra.«

Tudi za otroke

Program ne bo namenjen le odraslim. »V občini bo na sporedu več kot desetina dogodkov letošnjega programa, v katerem smo otrokom posvetili posebno pozornost. K sodelovanju smo povabili kulturne ustanove v občini. Šolarjem bomo predstavili kulturno pot po mestu, na kateri bodo lahko spoznali kulturno dediščino,« je sklenila Petra Bajec, koordinatorica dnevov na novogoriški občini. Generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin se je še posebej zahvalil gostiteljem za njihov prispevek k tako izjemnemu projektu.