Del parka bo dostopen že poleti

Dela v Dolini Korna naj bi se po prvotni časovnici že zdavnaj zaključila, vendar je prišlo več zapletov, tako da so še v teku. Projekt preureditve degradiranega območja v mestni park, vreden več kot 20 milijonov evrov, je sicer zelo obsežen. »Dela v zgornjem delu parka bi se morala zaključiti prejšnji teden, zaradi dežja pa to ni bilo mogoče. V tem predelu je predvideno tudi asfaltiranje, kar seveda na mokrem ni izvedljivo,« nam je povedala odgovorna za javno naročilo Raffaella Tuzzi.

Nadaljujeta se tudi gradnja skate parka in ureditev koloparka. Progi naj bi bili konec meseca nared in takrat naj bi tudi odprli del parka. »Naš namen je, da bi bil vsaj del zelenih površin že med poletjem dostopen. Kdaj pa bomo lahko park v celoti odprli, je odvisno od zaključka gradnje predora za kolesarje in pešce pod Drevoredom Oriani, ki bo povezoval dva predela Doline Korna,« je pojasnila naša sogovornica.

Predor morda do septembra

Ko bodo predor zgradili, bo preureditev Doline Korna pod streho. Časovnica gradnje mestnega parka se je sicer že večkrat spremenila. Dela, povezana s protipoplavnimi ukrepi in preprečevanjem iztekanja odpadnih voda v potok Koren, so se začela že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Priprava novega načrta se je vlekla več let in gradbena dela so se začela marca 2020, a kmalu so jih prekinili zaradi izbruha pandemije covida-19. Zatem so načrt še dodatno dopolnjevali in spreminjali. Nazadnje so predvidevali, da bo park spomladi letos nared. V njem so načrtovali prve Igre brez meja, naposled pa so turnir, ki je potekal prejšnjo soboto, preselili v Park Baiamonti, saj je v Dolini Korna še gradbišče.

»Rok za zaključek gradnje predora je uradno december letos. Sicer pričakujemo, da bo septembra, najkasneje oktobra, pripravljen. Vzeli pa smo si nekaj več časa, ker je delo zahtevno, še posebej zaradi geološkega tveganja,« je razložila odgovorna za javno naročilo. Predor za kolesarje in pešce bo dolg približno 40 metrov. Povezoval bo petkilometrsko kolesarsko krožno pot in uporabnikom parka omogočal, da se premikajo med obema deloma parka, ne da bi ga morali pri tem zapustiti. Znotraj predora bodo uredili tudi razsvetljavo in videonadzorni sistem. Naložba je vredna približno pol milijona evrov.

Progi bosta kmalu nared

Adrenalinski progi za skaterje in kolesarje gradi podjetje Alliansa iz Ljubljane, ki mu je Občina Gorica pred nekaj meseci zaupala naročilo. Naložba za gradnjo rolkališča, ki bo obsegalo 800 kvadratnih metrov, je vredna 180 tisoč evrov, za pumptrack poligon pa bo šlo približno 78 tisoč evrov. Posebna kolesarska steza bo obsegala 440 kvadratnih metrov in bo dolga 120 metrov. Progi so skoraj zaključili, pravi Raffaella Tuzzi.

V sklopu gradnje parka v Dolini Korna je nastala tudi ploščad, ki meri približno osemsto kvadratnih metrov in bo primerna za organizacijo najrazličnejših dogodkov, seveda tudi v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025. V okviru načrta so rešili težave v zvezi s poplavnostjo in prekvalificirali območje v Ulici Catterinijev, kjer je bil Koren pred leti vkopan in prekrit z betonom. V parku, ki bo imel več vhodov, so uredili tudi kolesarsko stezo in namestili nove klopi in drogove javne razsvetljave ter obnovili pločnike.

Cilja projekta, s katerim se bo Dolina Korna prelevila v mestni park, sta vračanje življenja degradiranemu območju in sanacija tamkajšnjega potoka, ki je bil v preteklosti izredno onesnažen. Ob zaključku obnove se bodo lahko obiskovalci sprehajali po urejenih stezah in mostičkih. Stopničke bodo park povezale tudi z mestnim jedrom, kolesarske poti pa bodo območje ob Kornu povezovale s parkom Palače Coronini, parkom Viatori, pevmskim gozdom in Solkanom.