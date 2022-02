Dijakom predala koristne nasvete in osebno izkušnjo

Ob koncu šolske poti se bodo tudi dijaki lahko znašli pred izzivom in željo, da bi ustanovili svoje podjetje, zato so v ponedeljek v šolskem avditoriju v Puccinijevi ulici v Gorici gostili mlada ustanovitelja novega zagonskega podjetja Coding Duck Aleka Devetaka in Guglielma Fratija. Predavanju so prisluhnili dijaki zadnjih treh razredov zavodov Žiga Zois in Jurij Vega, pristno opisovanje osebnih izkušenj v svetu podjetništva je v njih vzbudilo marsikatero vprašanje.

Alek Devetak, Guglielmo Frati in Manuel Lupoli, ki so pred enim letom ustanovili podjetje Coding Duck, so bivši dijaki tehniškega zavoda Jurija Vege in so prav v šolski klopeh zasnovali prvo podjetniško idejo, in sicer mikser za pijače. Sodelovanje so nadaljevali tudi po koncu šolanja, tako da so med obdobjem popolnega zaprtja med prvim valom pandemije ustvarili portal za plačilo ob dostavi RiGO. Največji uspeh je gotovo imel njihov spletni portal dovefareiltampone.it, o katerem smo v Primorskem dnevniku že poročali in za katerega so prejeli tudi čestitke s Kvirinala. Da je bila pot do zagona portala in ustanovitve podjetja strma, sta Devetak in Frati poudarila na ponedeljkovem predavanju, med katerim sta izpostavila predvsem pomen izkušenj in kompetenc, ki sta jih osvojila ne samo na višji šoli, ampak predvsem na univerzi in v svetu dela nasploh. »Da odprete podjetje ni nujno, da ste zaključili univerzitetni študij, marsikateri uspešni podjetnik tega ni naredil, ampak verjemite mi, da je znanje bistveno. V mojem primeru mi prav znanje z univerze pomaga, da bolje razumem dinamike znotraj podjetja in zagrabim prave priložnosti,« je dijakom povedal Alek Devetak, študent na Univerzi Bocconi v Milanu, ki skrbi za finančno upravljanje podjetja.

Ali je Coding Duck res zagonsko podjetje? Dijaki so v ponedeljek ugotovili, da pravzaprav ni, saj je značilnost zagonskih podjetij ta, da proizvajajo en sam tip izdelka in je njihov bistveni cilj dobiček. »Podjetje Coding Duck je bolj podobno piceriji, saj ne delamo samo enega produkta, ampak vsaki stranki ponudimo spletno stran ali aplikacijo po meri in okusih,« je na simpatičen način obrazložil Alek Devetak. Kako načrtujejo delo znotraj podjetja, je podrobneje opisal Guglielmo Frati, ki se izrecno ukvarja s kodiranjem oz. ustvarjanjem spletnih strani. Tudi dijaki so bili soudeleženi v aktivnost in so morali najti idejo za aplikacijo ali spletno stran in tako so natančneje spoznali potek ustvarjanja aplikacij. V prvi osebi so lahko ugotovili, da izdelava aplikacij sploh ni poceni, čeprav jih imamo na mobilnem telefonu na desetine; za vsako aplikacijo je namreč več ur trdega dela.