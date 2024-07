Obsežen požar na območju Trstelja (video)

Danes zjutraj okrog 10. ure se je vnel silovit požar na območju Trstelja. Zagorelo je v bližini Šibelj pri Železnih vratih in gori proti Trstelju, poroča Radio Robin. V plamenih je trenutno večje gozdnato območje.

Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je daleč naokrog videti gost dim, ki se, kot kaže, širi z več požarišč. Gre, kot kaže, za hud požar, aktivirane so številne gasilske enote, so sporočili z Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Sežana. Požar, ki se ob dokaj močni burji hitro širi, gasita tudi dve letali air-tractor.

Gost dim je videti tudi s strani Prečnika in tudi z bolj oddaljenih krajev, med drugim iz Kavaličev.