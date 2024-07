Govorila je o EU, pisala pa o Kvedrovi

»Najlepši trenutek je bil, ko sem zagledala rezultat. Bila sem res zelo zadovoljna, saj pomeni, da ves trud, ki sem ga vsa ta leta vlagala v šolo, ni bil zaman,« pravi Martina Paronit, doma iz Tržiča, ki je letos z najvišjo oceno in pohvalo maturirala na turistični smeri zavoda Žige Zoisa v Gorici. Odličnjakinja je pričakovala visoko oceno, toda ne stotice in še manj pohvale. »Na maturo sem se pripravljala sama, pogosto pa sva s prijateljico zahajali v knjižnico in se skupaj učili, se druga drugo spraševali, iskali slike po spletu in skušali ustvariti povezave za ustni del izpita,« še razkrije Martina.

Za iztočnico je dobila sliko EU

Najbolj zahteven trenutek, pravi zlata maturantka, je bil prav pred začetkom prve pisne naloge, ko so bili vsi nekoliko v stiski, saj niso vedeli, kaj jih čaka. »Z naslovi sem bila zelo zadovoljna. Mislila sem, da bom izbrala naslov tipa B, oziroma razumevanje besedila. Na koncu pa sem izbrala literarni naslov o Zofki Kveder, ki smo jo tudi obdelali pri pouku,« obrazloži naša sogovornica. Pri ustnem izpitu ji je komisija za iztočnico dodelila sliko EU. »Pričakovala sem slabšo fotografijo,« še razkrije Martina in pojasni, da imajo maturanti, ko dobijo iztočnico, potem na voljo bel list papirja in nekaj minut časa, da premislijo, o čem bodo spregovorili. »Jaz sem začela pri pravu in govorila o sedanji situaciji v Evropi in o Evropski uniji. Potem sem se navezala na zgodovino umetnosti, pri kateri smo obravnavali sliko slovenskega impresionizma, ki je na kovancu evra,« obrazloži maturantka. Ustvariti povezave je kar zahtevno, pravi Martina, ki pa se je pri ustnem izpitu zelo dobro odrezala. »Tudi komisija je bila zadovoljna in mi ni postavljala drugih vprašanj,« še izjavi Martina, ki si je po maturi nekoliko oddahnila in nato odpotovala z družino.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.