Doberdobsko jezero je »ujel« v vseh letnih časih

​​​​​Stenski koledar jameljskega kulturnega društva Kremenjak za leto 2025 bo posvečen Doberdobskemu jezeru. Mojstrske fotografije je tokrat kulturnemu društvu dal na razpolago jameljski fotograf Igor Croselli.

»Posebnost koledarja za prihodnje leto je v tem, da so bili posnetki narejeni v mesecu, katerega predstavljajo,« razlaga Croselli, ki se fotografiranju Doberdobskega jezera posveča v prav vseh letnih časih in mesecih, tako da je z leti ustvaril izredno bogat arhiv, ki priča tudi o zanimivih spremembah v naravnem okolju.

Protagonist ene izmed fotografij, ki bodo objavljene na društvenem koledarju za leto 2025, bo tako kačar. Gre sicer za majhno ptico ujedo z debelo glavo, ki je precej podobna kanji. Od nje se razlikuje po daljšem repu, v letu pa bolj upogiba peruti in pogosteje »visi« v zraku. Teža kačarja se giblje med 1,5 in 2 kilogramoma. Ime izvira iz njegove glavne hrane, ki so predvsem kače, pa tudi kuščarji in drugi plazilci. Redkeje se hrani tudi z manjšimi sesalci in pticami. Croselli pojasnjuje, da se kačarji pojavljajo ob Doberdobskem jezeru v zadnjih letih, medtem ko jih v preteklosti ni bilo na spregled.