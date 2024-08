Dobrodelna odiseja Klape EnGINe

Ravne proge niso za pustolovce, se glasi moto relija Poles of Inconvenience, pri katerem velja v bistvu eno samo načelo. »Dovoljeno je vsako vozilo, v kolikor je neudobno – ciljajte na najmanjše in najbolj bedno pustolovsko prevozno sredstvo, ki ga lahko najdete,« pišejo prireditelji.

Včeraj, 7. avgusta, ob 17.31 so s svojo legendarno fiat pando Dindi in z zvesto maskoto Vržotinom trije pustolovci iz Štandreža prečkali ciljno črto v t. i. Junktownu, nedaleč od Prage. Tu je namreč potekalo praznično nagrajevanje ob koncu relija, med udeleženci katerega je bila tudi štandreška Klapa EnGINe, ki je na pot krenila pred enim mesecem. Ekipo sestavljajo Robert Tabaj, Simone Lamo in Cristina Marussi. Za cilj so si izbrali Nordkap, ki so ga dosegli pred par dnevi, potem pa so se po Baltskih državah spustili proti Češki republiki. Reli ima dobrodelni namen: skupine morajo namreč zbrati določeno vsoto, ki jo potem prireditelji namenijo organizaciji Cool Earth, ki si prizadeva za zaščito deževnih gozdov. Če dobijo več denarja, pa ga lahko namenijo ustanovi po lastni izbiri. Klapa EnGINe je izbrala Sklad Lucchetta Ota D’Angelo Hrovatin, ki pomaga otrokom v krajih, kjer divjajo vojne.

Klapo EnGINe smo zmotili, ko je bila še v Estoniji in je imela za sabo že prek 10 tisoč kilometrov. Odgovorila nam je Cristina Marussi: »Prijatelja sta šla po motorno olje. Vsako jutro namreč preverimo gume, motor in olje,« je dejala. Dindi je letnik 2003, motor tipa Fire meri 1100 kubičnih centimetrov, za gume pa so izbrali navadne »štiri letne čase«. Že na prvi pogled je jasno, da ne gre za navadno vozilo.