Dodatni prostori bi šolama še kako koristili

Prejšnji konec tedna so si imeli otroci v spremstvu staršev možnost ogledati Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbeno Matico. Spoznavali so prostore in učitelje ter zaigrali na priljubljena glasbila. Šola Emil Komel je svoja vrata obiskovalcem odprla v petek, 13. septembra. »Dan odprtih vrat je bil zelo dobro obiskan. Na voljo so bili profesorji šole, ki so vsak v svoji učilnici lahko otrokom prikazali instrumente, otroci pa so jih lahko tudi poskusili,« razlaga ravnateljica SCGV Emil Komel Alessandra Schettino, ki je tudi sama malim obiskovalcem predstavljala glasbila. Otrok in staršev je bilo veliko, vrata so zaprli eno uro po predvidenem zaključku. »Otroci, ki pa še niso izvolili svojega glasbila, lahko rezervirajo brezplačne lekcije in izberejo bolj v miru,« še izpostavlja Alessandra Schettino.

Glasbena matica je na Goriškem priredila dva dneva odprtih vrat. Minuli petek so otroke in starše sprejemali v Doberdobu, v soboto pa v Gorici. »Zelo smo zadovoljni z obiskom, prišlo je lepo število otrok in staršev. Tisti, ki so bili neodločeni, so lahko poskusili instrumente, tisti, ki so se že odločili, so se že dogovarjali o urnikih, spet drugi so poskusili zgolj iz radovednosti. Bilo je res prijetno in živahno,« za Primorski dnevnik pove ravnatelj Manuel Figheli. Obiskovalci dnevov odprtih vrat so bili večinoma učenci slovenskih osnovnih šol na Goriškem, nekaj otrok je bilo tudi iz Slovenije.

Še prezgodaj je sicer, da bi govorili o trendih, saj si niso še vsi otroci izbrali glasbil. »V zadnjih letih kažejo otroci , še posebej tisti, ki obiskujejo zadnje letnike osnovne šole in nižjo srednjo šolo, velik interes za moderna glasbila, ki so jim bolj blizu,« pravi Alessandra Schettino in dodaja, da je pa zelo odvisno od leta. »Trenutno se mi zdi, na podlagi seznama otrok, za katere moramo poskrbeti poskusne lekcije, da raste interes za klavir,« še razlaga ravnateljica šole Komel. Da so klavir, kitara in bobni za otroke zelo privlačni in ne poznajo krize, ugotavlja tudi Manuel Figheli. »Letos sem opazil precej zanimanja tudi za harmoniko in violončelo,« dodaja ravnatelj. Predvsem za take instrumente, kot so harmonika, godala in kitare, je predvidena tudi komorna igra, tako da otroci igrajo v skupini. »To seveda takrat, ko so že osvojili osnove igranja. Komorna igra pa je pomembna, da se naučijo igrati skupaj v ritmu, da se poslušajo in pa tudi iz motivacijskega vidika, da vidijo prijatelje in ostale, kako igrajo, se trudijo, da bi bili boljši,« pojasnjuje Figheli.

Tako šola Komel kot Glasbena matica pogrešata več prostora. »Imamo zelo razvejano zborovsko dejavnost, toda nimamo ene sobe, ki bi bila dovolj velika in ki bi lahko ustrezala pogojem za zborovske vaje in istočasno za vaje številnejših glasbenih skupin. Tukaj na našem sedežu imamo komorno dvorano, ki pa si jo delimo,« razlaga Schettino in dodaja, da je nekaj prostorov na voljo v Trgovskem domu, ki pa bi bili primernejši za višje razrede, ker se nahajajo v višjih nadstropjih. Za pevske vaje in večje skupine pa so te sobe premajhne. Več prostora bi na Glasbeni matici potrebovali predvsem v določenih dneh, ki so natrpani. »Ob ponedeljkih na primer naš sedež poka po šivih,« pravi Figheli, ki za prostorsko stisko še išče rešitev.