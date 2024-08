Družba Irisacqua z novim vodstvom in polemikami

Družba Irisacqua, ki upravlja vodovodno omrežje na Goriškem, ima novo vodstvo. Na mestu izvršnega direktorja je Gianbattista Grazianija, ki je družbo vodil v zadnjih sedmih letih, nasledila odvetnica Giulia Martellos.

»Zelo sem počaščena,« pravi odvetnica Martellos in se zahvaljuje Občini Tržič, ki je predlagala njeno imenovanje, ter ostalim sedmim občinam, ki so na sredini skupščini podprle njeno kandidaturo. Martellos, ki je v preteklosti kot odvetnica že sodelovala z družbo Irisacqua, se namerava sestati s predstavniki vseh občin, ki so delničarke družbe.

Do imenovanje vodstva družbe je tudi tokrat prišlo v znamenju polemik oz. razkola med desnosredinskimi in levosredinskimi občinami. Giulio Martellos so podprle občine Tržič, Gorica, Krmin, Foljan - Redipulja, Koprivno, Moraro, Medea in Šlovrenc, ki jih vodi desna sredina, medtem ko občine Ronke, Gradež, Gradišče, Štarancan, Škocjan, Turjak, Sovodnje, Zagraj, Vileš, Romans, Špeter ob Soči in Mariano pri glasovanju v znak protesta niso sodelovale, saj so ocenile, da je desna sredina ime kandidatke vsilila in da je postopek kršil sporazume med delničarji iz leta 2021. Občini Doberdob in Fara sta se pri glasovanju vzdržali, medtem ko so bili predstavniki občin Moš, Dolenje in Števerjan odsotni.

»To, kar se je zgodilo z družbo Irisacqua, je prava sramota,« se je včeraj oglasila goriška pokrajinska sekretarka Demokratske stranke Sara Vito, ki tako kot deželni svetnik demokratov Diego Moretti meni, da desna sredina slepo sledi ukazom Anne Cisint, nekdanje tržiške županje, ne da bi se zmenilo za demokratična in institucionalna pravila.