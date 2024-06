Državljansko dolžnost opravili pred oddihom

Volivci in volivke so imeli po zaslugi tokratnih evropskih volitev prvič priložnost, da so glasovali na soboto, medtem ko so v preteklosti svoj glas običajno oddajali ob nedeljah in ponedeljkih. Novost so nekateri izkoristili takoj po odprtju volišč.

Člani družine iz Štandreža so nam pred voliščem pojasnili, da so svojo državljansko dolžnost opravili že včeraj, ker se danes odpravljajo na izlet. V Sovodnjah smo po drugi strani naleteli na volivca, ki je z glasovanjem pohitel, ker ga je služba čakala tako včeraj kot danes. Tudi v Doberdobu so nekateri glasovali že včeraj, da bi lahko danes pohajali, medtem ko nam je eden izmed doberdobskih volivcev razložil, da se bo danes zjutraj posvetil delu na svojem vrtu, zaradi česar je že včeraj poskrbel za oddajo svojega glasu. V Števerjanu se je takoj po odprtju volišča nabrala lepa skupina volivcev in volivk, ki so morali pred glasovanjem nekaj minut počakati v vrsti. Ker so se med seboj poznali, je bilo nekajminutno čakanje priložnost za klepet.

Koga naj volim?

Večina volivcev je imela ob prihodu na volišča dokaj jasne pojme, vendar so se našli tudi nekateri, ki so prebirali imena kandidatov na volilnih plakatih in so bili še vedno dokaj neodločeni. »Koga naj volim? Nobenega ne poznam. Ti za koga boš volil?« je volivec spraševal prijatelja pred enim izmed volišč. »Vedno sem imel jasne pojme. Doslej sem se udeležil prav vseh volitev. Izpustil sem le nekaj referendumov, za katere je bilo po moji oceni boljše, da niso dosegli kvoruma,« nam je pojasnil volivec, ki ima za sabo že kar nekaj volitev, saj je polnoletnost dosegel pred več kot petdesetimi leti.

Takoj po odprtju so se na volišča odpravili tudi nekateri kandidati za občinske svete. »Volilna kampanja je bila dolga in naporna,« so priznali. Na izide bodo morali čakati do jutri, saj bodo po današnjem zaprtju volišč najprej prešteli glasove za evropske volitve. Volilne skrinjice z glasovi za občinske volitve bodo odprli jutri ob 14. uri, nakar bodo izide objavili na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine.

V nekdanji goriški pokrajini sočasno z evropskimi poslanci in poslankami izbirajo tudi župane oz. županje v trinajstih od skupno petindvajsetih občin. Poleg Doberdoba, Sovodenj in Števerjana občinske volitve potekajo še v Gradežu, Gradišču, Štarancanu, Turjaku, Dolenjah, Fari, Mošu, Medei, Marianu, Šlovrencu in Koprivnem. Včeraj so volišča odprli ob 15. uri, medtem ko bodo danes volivci in volivke lahko oddali svoj glas od 7. ure dalje. Volišča bodo zaprli ob 23. uri.

»Ko so volitve potekale ob nedeljah in ponedeljkih, so nekateri - zlasti v primeru sončnega vremena - glasovali takoj po odprtju volišč ob 7. uri in se zatem odpravili na morje. Seveda so se našli tudi taki, ki so ravnali obratno. Najprej so šli na plažo in zatem so se na volišču oglasili ob 22.55, pet minut pred zaprtjem,« nam je povedala volivka, ki je bila pred leti skrutinatorka na enem izmed goriških volišč.