Dvajset milijonov za Gorico

Na goriški občini so v torek spregovorili o postavkah, ki so v poletnem rebalansu Dežele Furlanije - Julijske krajine namenjene Gorici in njeni okolici.

»Skupno so postavke vredne približno dvajset milijonov evrov, pri čemer je v znesek vključenih tudi nekaj razpisov, iz katerih bodo občine črpale sredstva glede na svoje mesto na lestvici,«pojasnjuje deželni svetnik Diego Bernardis, ki predseduje deželnemu odboru za kulturo. V družbi goriškega župana Rodolfa Ziberne je včeraj na goriški občini nanizal cel kup projektov, ki bodo deležni finančne pomoči dežele tako letos kot v prihodnjem letu, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture.

»Konzorciju za melioracijo Julijske krajine smo zagotovili dva milijona evrov za pripravo načrta načrt obnove oz. rekonstrukcije rečnih pregrad pri pevmskem parku in podgorski pašereli. Cilj je ublažitev posledic nihanja pretoka. Poleg tega bodo v načrt vključili tudi ukrepe za ponovno koriščenje območja kamnoloma Postir v Zagraju,« je razložil Bernardis, po katerem je bila omenjena postavka vključena v četrti člen rebalansa proračuna, ki zadeva okolje. Prihodnje leto bo poleg tega za železniški promet - tudi čezmejni - šlo osem milijonov evrov, ki jim je treba dodati še štiri milijone evrov za javni prevoz.

Goriška občina načrtuje ureditev območja goriškega letališča za prirejanje velikih dogodkov in koncertov, Dežela FJK bo glede tega priskočila na pomoč z enim milijonov evrov za izgradnjo štirih krožišč. »Tako bo dostop do goriškega letališča veliko bolj varen,«je opozoril goriški župan.

Zelena luč za Fundacijo

»Družbi SDAG, katerega lastnica je goriška občina, smo zagotovili prispevek 800.000 evrov za nakup stroja za premikanje kontejnerjev,« je povedal Bernardis in v nadaljevanju pojasnil, da so z rebalansom prižgali zeleno luč ustanovitev Fundacije Palazzo del cinema - Hiša filma. »Sklep je pomemben, ker potrjuje prizadevanja deželne vlade v korist kulture in filmskega sektorja v Gorici. Poleg tega je ravno pred kratkim rektor videmske univerze potrdil, da ne nameravajo seliti smeri Dams v Videm, kot so nekateri trdili. Spričo naložb Dežele v Gorici bi bila tovrstna selitev seveda težko razumljiva,« je poudaril Ziberna.

Dežela bo prispevala 90.000 evrov za nakup plastičnih sedežev, ki jih bodo namestili v športno dvorano Palabigot, ki jo ravnokar prenavljajo.

»Za razne projekte na področju športa, ki so vezani tudi na Evropsko prestolnico kulture 2025, bo na voljo 350.000 evrov deželnih sredstev (200.000 letos in 150.000 evrov prihodnje leto),«je naštel Bernardis in napovedal, da bo tudi kulturni sektor deležen deželne pomoči. To so potrdili tudi občinski odbornik Fabrizio Oreti, umetnostni vodja Verdijevega gledališča Walter Mramor in Marino De Grassi, kustos razstave Tullia Cralija v kompleksu sv. Klare.