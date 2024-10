EPK 2025 ima tudi čezmejno pivo

Podjetništvo in kultura, pa tudi pivo in kultura so pojmi, ki sploh niso navzkriž. Kako dobro se lahko spajajo, dokazuje partnerski projekt Borderless-Golden Ale, ki sta ga razvili pivovarni Reservoir Dogs iz Nove Gorice in Antica Contea iz Gorice v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture oz. GO!2025. Nefiltrirano nepasterizirano svetlo pivo iz avtohtonega slovenskega hmelja, ki je »varjeno v duhu čezmejnega prijateljstva« in se ponaša s privlačno »borderless« embalažo, so včeraj predstavili javnosti v novogoriški knjigarni kavarni Maks, kjer so ga prvič točili. Skozi celo leto 2025 bo čezmejno pivo na voljo v obeh pivovarnah in morda tudi v nekaterih drugih lokalih, ob tem ga bodo uporabljali kot protokolarno in promocijsko darilo v okviru EPK 2025.

Kot sta novinarjem včeraj pojasnila Andrej Sluga in Costantino Tosoratti, prijatelja ter lastnika pivovarn Reservoir Dogs in Antica Contea, gre pri projektu Borderless-Golden Ale za nadgradnjo projekta Borderless Beer, pri katerem butični pivovarni sodelujeta že več let. Sprva se jim je porodila ideja, da bi leta 2020 s čezmejnim festivalom piva obeležili 70-letnico t. i. »nedelje sirkovih metel«, a načrt je pokopala pandemija. Le nekaj mesecev zatem pa je nastalo prvo pivo z etiketo Borderless, z dodatkom cvetov vrtnic, in sicer kot darilo oz. popotnica kandidaturi za EPK 2025. Z njim so nato 18. decembra 2020, ob razglasitvi rezultatov, tudi nazdravili uspehu čezmejne prijavne knjige. Pivovarni sta nato idejo čezmejnega pivovarskega sodelovanja od leta 2021 nadgrajevali še s poletnim dogodkom Borderless Beer na skupnem trgu obeh Goric, katerega posebnost je, da teče skozi točilni pult mejna črta. »S tem tudi simbolno izpostavljamo paradoks meje,« je povedal Sluga. Prihodnje leto načrtujejo nekoliko večji čezmejni festival piva, ob tem pa so se odločili za pripravo novega skupnega produkta - Borderless-Golden Ale piva. »Menim, da smo vzor tega, kako lahko uspešno udejanjamo čezmejno sodelovanje,« je ocenil Tosoratti.

Izziv oblikovanja etikete, ki bi izražala duh čezmejne Evropske prestolnice kulture, so zaupali oblikovalcu Tomu Mezgi in sodelavcem. Kot je opozorila vodja komunikacij z mediji pri Zavodu GO! 2025 Klavdija Figelj, je Mezga v skladu s celostno grafično podobo EPK oblikoval tudi vlak, Xcenter, pisarno GO! 2025, avtobusne postaje in časopis, ki je pravkar izšel.

Andreja Repič Agrež, vodja marketinga GO! 2025, je izpostavila pomen sodelovanja gospodarskih subjektov pri EPK, saj nudi ta odmeven dogodek tudi pomembne priložnosti podjetjem. V nadaljevanju se je zaustavila pri kreativnosti, ki lahko ustvarja dodano vrednost in omogoča diferenciacijo izdelkov na trgu. Tega se pri pivovarni Reservoir Dogs zelo dobro zavedajo, kot kažejo tudi njihove etikete z avtorskimi deli akademskih slikarjev. Med njimi je Klemen Brun, ki se veseli tega, da lahko umetniška dela na ta način obidejo svet in ne tonejo v pozabo.