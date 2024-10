EPK 2025 tudi v Frankfurtu

Na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki se bo zaključil danes, se letos predstavlja tudi Evropska prestolnica kulture 2025. Medtem ko je častna gostja sejma leta 2023 bila Slovenija, je ta naziv letos pripadel Italiji, ki je v svojem paviljonu posvetila poseben prostor goriški čezmejni zgodbi.

Evropska prestolnica kulture 2025 se v Frankfurtu predstavlja z dokumentarnim filmom Spovednica tihotapcev (Kinoatelje, 2010) režiserke Anje Medved. Dvaindvajsetminutni film, ki je v prostor Evropske prestolnice kulture pritegnil veliko obiskovalcev, je posnela 20. decembra 2007, ko je Slovenija vstopila v schengensko območje.

Simbol projekta GO! 2025 je v Frankfurtu tudi stiliziran Trg Evrope/Transalpina, ki je nakazan z dvema polovicama kroga. Poleg filma Spovednica tihotapcev so na ogled še potopitveni videoposnetek s podobami dveh Goric, ki ga je ustvaril Davide Bernardis, in napovedniki kratkih filmov natečaja Corti senza confine, ki ga je filmska komisija FJK razpisala prav za GO! 2025.

V sklopu uradnega programa knjižnega sejma je tudi Dežela Furlanija-Julijska krajina priredila nekaj dogodkov. Veliko obiskovalcev so pritegnila srečanja, na katerih so spregovorili Alessandro Barbero, Paolo Rumiz, Aldo Cazzullo, Gian Mario Villalta in Diego Marani; s slednjim se je včeraj pogovarjala direktorica EZTS GO Romina Kocina. V nedeljo, 20. oktobra, bo EPK 2025 posvečeno še eno srečanje, ki se ga bosta udeležila goriški župan Rodolfo Ziberna in podpredsednik dežele Mario Anzil. Novogoriški župan Samo Turel je moral odpovedati svojo prisotnost zaradi današnje onesposobitve letalske bombe na železniški postaji v Novi Gorici. Postavitev prostora EPK je bilo skupno delo: dizajn je podpisal Studio Butmaybe, koordinacijo pa pisarna Creaa za EZTS GO, vseskozi v dialogu s studiom Stefano Boeri Architetti, ki je poskrbel za cel italijanski paviljon.