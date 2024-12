EPK Gorica-Nova Gorica nagrada Meline Merkuri

Evropska prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica-Gorica je prejemnica nagrade Meline Merkuri v višini 1,5 milijona evrov, ki jo podeljuje Evropska komisija. Strokovna žirija je zelo pozitivno ocenila program EPK, ki zanjo nagovarja široke množice ter je dobro ravnovesje med evropskim in lokalnim.

Nagrado bo EPK GO! 2025 prejela marca prihodnje leto. Strokovna žirija je v svoji odločitvi posebej pohvalila ohranjanje osrednje teme, se pravi premagovanje meja za gradnjo enotnosti in skupne kulturne identitete. Direktorica GO! 2025 Mija Lorbek je v odzivu povedala, da gre za najpomembnejše strokovno priznanje za pripravo EPK. Ob tem je napovedala, da bo Nova Gorica nagrado Meline Merkuri razporedila skozi celotno leto, predvsem za osrednje dogodke EPK z večjim številom obiskovalcev z naslovom Ustavimo mesto! in za osrednje dediščinske projekte, torej tiste, ki se bodo predvidoma nadaljevali koncu EPK 2025 Nova Gorica-Gorica.

Nagrada Meline Merkuri je poimenovana po igralki in grški ministrici za kulturo, ki je zasnovala idejo o EPK. Mesta, ki od Evropske unije pridobijo naziv EPK, se za nagrado lahko potegujejo, če izpolnijo svoje cilje in to dokažejo z ustreznimi poročili.