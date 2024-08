EPK in Burbone povezali v olimpijskem duhu

Tudi novogoriško-goriška Evropska prestolnica kulture 2025 je doživela svoj trenutek slave na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, in sicer v okviru Dneva slovenske kulture, ki je včeraj potekal v Slovenski hiši v parku La Villette, kjer je med drugim potekala okrogla miza o povezovanju kulture, turizma in športa, na kateri so nastopili ministrica za kulturo Asta Vrečko, župan Nove Gorice Samo Turel, podžupan Občine Saint-Denis Yannick Caillet in vodja skupine Evropske komisije za kulturne in kreativne industrije Sylvain Pasqua. Pogovor je povezovala Mija Lorbek, direktorica Javnega zavoda GO! 2025.

Včerajšnji dan pa je bil za Novo Gorico pomemben tudi iz drugega razloga. Mestna občina je namreč izkoristila priložnost za tkanje še tesnejših vezi med Novo Gorico in francosko občino Saint-Denis v pariškem predmestju. Povezovalni člen med njima je Karel X., zadnji francoski kralj, ki je pokopan v grobnici Burbonov na Kostanjevici, medtem ko večina francoskih kraljev počiva v baziliki v Saint-Denisu: v nekdanji kapeli Hilduin je šest nagrobnih kamnov iz črnega marmorja, prvi na levi je namenjen Karlu X., bratu Ludvika XVI. in Ludvika XVIII., a je - kajpak - prazen. Ob njem so zapisali: »Actuellement inhumé au monastère de Castagnavizza en Slovénie, près de Gorizia, où Charles X mourut en exil« (Trenutno pokopan na Kostanjevici v Sloveniji, v bližini Gorice, kjer je Karel X. umrl v izgnanstvu).

V preteklosti je na predlog nekega francoskega združenja zgodovinarjev in rojalistov prišlo do poskusa vrnitve posmrtnih ostankov poslednjega burbonskega vladarja Franciji, a iz tega ni bilo nič, saj je bil pokop na Kostanjevici želja samega Karla X., ki na njej sicer živ ni bil nikoli, je pa vzpetino in cerkvico občudoval na sprehodu proti Solkanu. Videl jo je tudi iz palače Coronini v Gorici, kjer je prebival.

Vse to pa je stvar preteklosti, saj so spomladi predstavniki iz Saint-Denisa obiskali Novo Gorico, medtem ko sta včeraj novogoriški župan Turel in podžupan Saint-Denisa Caillet podpisala sporazum o sodelovanju, v katerem je poudarjena skupna zaveza občin k ohranjanju kulturne dediščine. Cilj so krepitev sodelovanja, zlasti na področju kulture in turizma, izmenjava znanja in izkušenj, izmenjava umetnikov in umetniških skupin kot tudi spodbujanje izmenjave študentov, prebivalcev, ustvarjalcev in podpiranje kulturne udeležbe mladih. »Nadejamo se, da bomo s tem sporazumom utrdili odnose med občinama ter da bomo leta 2025 in v prihodnje, tudi po zaslugi tega dogovora, v Novi Gorici in Gorici gostili še več francoskih turistov,« je včeraj povedal novogoriški župan Samo Turel.