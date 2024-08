Filmi brez meja

Začetek avgusta je že tradicionalno rezerviran za mlade ljubitelje filma, ki svoje znanje in zanimanje za sedmo umetnost razvijajo in nadgrajujejo na že 13. Mednarodnem mladinskem filmskem taboru v Novi Gorici. Organizirata ga Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana ob podpori Mestne občine Nova Gorica, Slovenskega filmskega centra, Častnega konzulata Republike Poljske v Novi Gorici in Dežele Furlanije - Julijske krajine. Letošnji tabor, ki sodi tudi v uradni program Evropske prestolnice kulture, bo za cel teden povezal 26 mladih filmskih navdušencev, starih od 10 do 18 let, iz Slovenije, Italije, Poljske in Ukrajine. Med njimi se jih je 18 že udeležilo tabora, pet pa jih sodeluje prvič. Na povabilo organizatorjev tudi letos brezplačno sodelujejo trije ukrajinski otroci, ki kot begunci trenutno prebivajo v novogoriškem dijaškem domu.

»Poslanstvo tabora ostaja širjenje filmske kulture med mladimi skozi izkušnjo filmskega ustvarjanja, ki sočasno spodbuja njihovo kreativno in kritično razmišljanje v inovativnem učnem okolju in je ena od vrste aktivnosti, ki jih Kinoatelje čez celo leto izvaja v čezmejnem prostoru,« poudarja koordinatorica tabora Mateja Sulič iz Kinoateljeja.Pisana druščina mladih filmarjev že od nedelje ustvarja pod vodstvom mentorjev. Letos uporabno znanje iz sveta filma udeležencem festivala podajajo Jana Rajh Plohl (programska vodja), Mateja Sulič (koordinatorica projekta), Enej Ljubič Šinigoj, Jan Mozetič, Matej Okroglič, Pietro Cromaz, Alex Chiabai, Jure Batagelj, Karin Likar, Peter Persoglia, Brina Fekonja in Lana Andolšek, Anisja Volčič pa skrbi za pedagoško noto. Posebni gost je režiser in dokumentarist Vid Hajnšek, ki pomaga brusiti scenaristične ideje. V ponedeljek je vodil mojstrsko delavnico za mentorje filmskega tabora in druge filmofile na temo Učiti se učiti film.

Nova Gorica (predvsem okolica tamkajšnjega dijaškega doma, kjer so otroci nastanjeni) je z Gorico te dni prizorišče snemanja mladinskih kratkih filmov, za katere so ideje brusili prvi dan tabora, nato so začeli s pisanjem scenarijev ter se kmalu prelevili v filmske mojstre. »Tokrat so navdih za ustvarjanje iskali v izhodiščnem naslovu Brezmejnost, ki jih vodi po poteh zgodb, zgodovine in idejnih prebliskov, umeščenih v naš skupni čezmejni prostor,« razloži Mateja Sulič. Nastaja pet kratkih filmov in ena animacija, kjer se žanri prepletajo med igranim, dokumentarnim, eksperimentalnim, tudi z elementi komičnosti. Filmi bodo o brezmejnosti pripovedovali skozi metafore in sprehode po obeh mestih. Končne izdelke bodo širši publiki predstavili na zaključnem večeru v petek, 9. avgusta, ob 21. uri v atriju Dijaškega doma v Novi Gorici.

Novogoriški župan Samo Turel je včeraj izpostavil, da Nova Gorica že vrsto let odseva brezmejnost in moč čezmejnega povezovanja na najrazličnejših področjih, Nedjan Brataševec, častni konzul Republike Poljske v Sloveniji, pa je spregovoril o pomenu filmskega izobraževanja. Zelo pomembna je kontinuiteta organiziranja. »Neverjetno je in vedno znova me navduši, kako domiselno in lucidno mladi vstopajo v ustvarjalni proces. V nedeljo so bili udeleženci tako zagnani z začetkom dogajanja, da so se lotili aktivnosti celo predčasno. To kaže, kako močan je zagon za novo ustvarjanje,« je sklenila Miranda Brataševec, predsednica Ustanove Silvana Furlana.