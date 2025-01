Filmsko odkrivanje Goric

Kako širšemu občinstvu, krajanom in turistom, približati filmsko kulturo? Tako se od nekdaj sprašujejo pri Kinoateljeju, ki deluje v Italiji in Sloveniji kot večnamensko jedro za medkulturne in čezmejne projekte na področju filma in avdiovizualnih medijev. Odgovor na zgornje vprašanje je Naš vsakdanji kino (Nostro Cine Quotidiano), projekt, ki je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost (razpis Borghi) in je del programa BorGO Cinema. Cilj tega je poživitev goriškega Raštela z obogatitvijo kulturne ponudbe, v tem primeru z vsebinami, ki so povezane s filmom.

Obiskovalci bodo Gorico spoznavali iz zornega kota sedme umetnosti, in sicer skozi pet filmskih sprehodov po mestu in s pomočjo knjige goriškega filmskega kritika Sandra Scandolare (1942-2015) Nostro Cine Quotidiano / Naš vsakdanji kino, ki so jo ponatisnili z dodatkom slovenskega prevoda in z novo naslovnico. Ta je prvič izšla leta 2001 ob tisočletnici prve omembe Gorice, priložnost za novo, dvojezično izdajo pa je ponudila Evropska prestolnica kulture 2025. V slovenski jezik je knjigo prevedel Janko Petrovec.

Srž celotnega projekta bodo sprehodi, ki bodo Gorico in Novo Gorico razkrivali skozi film. Ni naključje, da bo prvi sprehod 3. februarja, saj se je na ta dan leta 1901 rodila goriška filmska in gledališka igralka Nora Gregor, ki je delovala tako v Evropi kot v Hollywoodu.