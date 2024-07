Gasilce čaka dolga noč

Požar na Trstelju še ni pogašen in še ni povsem pod nadzorom, ker se je razplamtela večja linija na severni strani hriba. Med izjavo za medije, ki je bila podana v Škrbini na Krasu kmalu po 17. uri, je podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Marko Adamič pojasnil, da požar trenutno še ni pod nadzorom, upajo pa, da jim bo to uspelo zvečer, saj pričakujejo dodatne sile.

Z ognjenimi zublji se na terenu bori 250 gasilcev ob pomoči policije, vojske, gasilskih letal in zavoda za gozdove. Na poti so gasilske okrepitve, pričakuje se skupno 350 gasilcev.

Kot je dejal Adamič, bi se požar, če ne bi bilo učinkovitega odziva, pomoči letal za gašenje ter policije in Slovenske vojske, razširil še mnogo bolj. Pojasnil je, da so letala za gašenje velika dodana vrednost, posebej ker gre za neprehoden teren. Gašenje na samem terenu sicer otežuje tudi velika vročina.

Po njegovih besedah pričakujejo pomoč iz zraka do konca vidnega dela dneva, ponoči pa gasilce čaka "mukotrpno" delo, zalivanje požara oz. požarišč. Računajo, da bi širjenje požara lahko ustavili. Se pa zavedajo, da so tudi kritične točke, kjer jim požar lahko uide izpod nadzora.

Požar naj bi zajel okoli 150 hektarov površine, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nekaj po tretji uri popoldne so na družbenih omrežjih zapisali, da je požar pod nadzorom, a so objavo kasneje umaknili, saj so se razmere spremenile.