Gasilci prepričano za sodelovanje

Sodelovanje med goriškimi in novogoriškimi gasilci tudi v letu 2025, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico nosila naslov Evropske prestolnice kulture, je bilo med temami srečanja, ki ga je nova poveljnica goriških gasilcev Cira Piscielli imela v četrtek s Simonom Vendraminom in Alešem Bajcem, poveljnikom in direktorjem Gasilske enote Nova Gorica. Piscielli, ki je novo službo nastopila v prejšnjih dneh, si je med obiskom novogoriških kolegov ogledala poveljstvo, nato pa je bil govor o načinih čezmejnega sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi gasilci, ki je že utečeno in bi ga v prihodnje želeli še nadgraditi.